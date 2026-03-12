Settimana mondiale del glaucoma, screening gratuito a Borgo Podgora

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, anche nella provincia di Latina vengono promosse iniziative dedicate alla prevenzione di una patologia oculare che, se non diagnosticata in tempo, può portare anche alla perdita della vista.

Il glaucoma è infatti una malattia spesso silenziosa, che in molti casi non presenta sintomi evidenti nelle fasi iniziali e che per questo rende fondamentale la prevenzione e il controllo periodico della salute degli occhi.

Tra le iniziative organizzate sul territorio pontino, la IAPB – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – ha promosso e finanziato uno screening rivolto ai soci del Centro sociale di Borgo Podgora. L’appuntamento è in programma il 13 marzo nei locali del centro e sarà realizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Latina.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e favorire una diagnosi precoce delle patologie oculari, in particolare di quelle che non presentano sintomi nelle fasi iniziali.

La sezione Uici di Latina è impegnata da tempo in attività di prevenzione sul territorio. Di recente, infatti, ha organizzato anche uno screening presso l’istituto Mario Mazzeo di Cisterna di Latina, rivolto agli studenti del plesso scolastico, iniziativa anch’essa promossa e finanziata dalla IAPB.

Attraverso queste attività, le associazioni coinvolte puntano a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute visiva e sulla necessità di controlli periodici per prevenire patologie che, se trascurate, possono avere conseguenze anche gravi.