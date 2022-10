Seven Motorsport, bene il team pontino all’ultima tappa regionale

Il motoclub di Latina ancora sugli allori con la vittoria di Lorenzo Pecorilli nella 125 junior.

La tappa finale (la tredicesima, per l’esattezza) di questo esaltante campionato regionale si è completata sulla pista di 1600 metri di Borgo Santa Maria a Latina, un circuito di sabbia e terra che ha visto i piloti darsi battaglia con grande furore agonistico. Gli sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta hanno aperto la giornata con gran parte dei loro elementi, tra trombe, tamburi e bandiere dando vita a un’esibizione colorata e folkloristica, apprezzata in tutto il mondo. Ospiti d’eccezione anche i ragazzi del Centro diurno del comune di Latina ‘Salvatore Minenna’, gestito dalla cooperativa Osa.

Nell’ultima prova della 125 junior passerella per Lorenzo Pecorilli (Seven Motorsport), che ha vinto gara1 e gara2, dimostrando che non è mai sazio. Pecorilli ha dominato dall’inizio alla fine, e così ha dimostrato che soltanto in una gara c’è stato un leggero appannamento, essendo arrivato secondo. Bene il piccolo cileno, 14 anni, Vicent Cesare Paine (Seven Motorsport), che è arrivato secondo nella classifica generale, davanti a Marco Martufi (Lazio Racing). Hole shot invece per Andrea De Luca (Moto Tuscia Racing) che ha sorpreso tutti con la sua partenza fulminea.