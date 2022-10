Seven Motorsport Latina, 6 titoli regionali ad Artena

Si è svolta ad Artena la penultima tappa del campionato regionale dove il team Seven Motorsport motoclub Lazio di Latina si è messo alla luce conquistano ben 6 titoli regionali. Ancor prima dell’ultima tappa che cade proprio sul circuito di casa, il crossdromo di Borgo Santa Maria, domenica 23 ottobre.

Alla fine un entusiasmo difficile da contenere per tutto il team, una profonda gioia equamente divisa tra i piloti e il manager Simone Paolucci più i tecnici Daniele Bricca e Felice Compagnone, che hanno allestito una squadra altamente competitiva.

Ha corso per onore di firma e concessa la passerella, ma nella classe 65 cadetti il principe Davide Rossi che aveva già vinto il titolo regionale nella tappa di Rignano Flaminio ha voluto dimostrare ce ne fosse necessità che è lui l’assoluto dominatore: 14 gare e 14 primi posti per l’en plein di 3.600 punti, relegando a ruolo di subalterni i pur validissimi competitor Riccardo Ricci, Simone Proietti e Mattia Ceci, superati ad Artena da Claudio Portello e Diego Medina.

Nella categoria 65 debuttanti ce l’ha fatta Marco Rea, è diventato campione regionale, che finalmente ha recuperato l’infortunio che gli aveva impedito di partecipare all’ultima gara: il pilota è sempre riuscito a rintuzzare gli attacchi degli avversari più agguerriti come Mauro Musci (motoclub Ceci) e Andrea Olivieri (Celestini Mootorsport) ed è stato capace a chiudere entrambe le gare davanti.

Nella categoria 85 junior Francesco Poeta ha festeggiato la vittoria: in gara1 non ha avuto avversari, poi in gara2 mentre correva a due giri dalla fine è caduto ed è stato superato da Alessio Mangiapelo. Ma non c’è stato nulla da fare, Poeta ha lasciato dietro nella classifica generale proprio Mangiapelo e Francesco Papacci (entrambi piloti del Lazio Racing), il suo più ostico avversario della stagione.

Nella categoria 85 senior la vittoria finale ha arriso a Mattia Ruscito, che ha battuto un mai domo Luca Colonnelli (Celestini Motorsport): forse questa era la sfida più incerta alla vigilia, visto il minimo distacco tra i due piloti, ma Ruscito ha dominato entrambe le manche relegando Colonnelli al secondo posto e Jacopo Caldani (Motorsport Celestini) al terzo posto.

Nella categoria 125 junior pareva una formalità la gara che vedeva protagonista Lorenzo Pecorilli: il pilota di Latina correva per laurearsi per la seconda volta di fila campione regionale, cosa che gli è ampiamente riuscita, dimostrando l’ottimo stato di forma fisica e mentale: il pilota di Latina ha vinto entrambe le manche lasciando i secondi posti a Vincent Paine (motoclub Orbassano), al contempo è riuscito a superare agevolmente i suoi avversari storici, vale a dire Marco Martufi e Giordano Battistoni, l’unico in grado di batterlo in questa stagione e farlo arrivare secondo in una manche.

Gioia anche per Flavio Esposito che vince e si laurea campione regionale nella categoria MX2 Challenge: vince entrambe le manche davanti a Francesco Bianconi e Mattia Peticca (Motoclub Cianfrocca).

Ora l’appuntamento è per domenica 23 ottobre sulla pista di Borgo Santa Maria a Latina per la passerella finale e gli ultimi titoli.