Sezze, accoltellato sull’autobus: preso l’ aggressore

Accoltellato alla gamba e alla mano durante una lite, arrestato un tunisino di 19 anni a Sezze. Il ferito è un pachistano di 32 anni. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio,

presso la fermata degli autobus in via Roccagorga sull’autobus di linea Priverno-Latina, dove i due hanno avuto un diverbio degenerato con almeno due fendenti, che hanno colpito la vittima, regolare sul territorio nazionale, avrebbe alla gamba destra e alla mano sinistra.

Gli elementi raccolti nell’ambito degli accertamenti preliminari, hanno consentito ai carabinieri di avviare le ricerche dell’aggressore, nell’ambito delle quali, poco dopo, in località

Sezze Scalo, hanno permesso di individuare il diciannovenne di origine tunisina. I successivi

accertamenti compiuti dagli investigatori, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno permesso di documentare gravi indizi di colpevolezza

nei confronti del ragazzo, che, pertanto, è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

A seguito dell’accaduto, l’uomo aggredito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale

“Santa Maria Goretti” di Latina, dove è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

Il 19 enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.