Sezze, 10 anni di asilo nido “Don Milani”: venerdì la celebrazione

L’asilo nido comunale “Don Lorenzo Milani” di Sezze celebra 10 anni di attività. Venerdì prossimo 13 dicembre si svolgerà infatti un evento presso l’Auditorium “San Michele Arcangelo” (ore 10:30-12:30) per commemorare questo primo decennale della struttura di via Piagge Marine. Nato nel settembre del 2014, grazie dalla collaborazione tra il Comune di Sezze e la cooperativa romana Kairos, l’obiettivo di questo asilo era di fornire al territorio il primo servizio educativo e sociale per sostenere la crescita e lo sviluppo di bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. All’evento, che è aperto al pubblico, parteciperanno il sindaco Lidano Lucidi, il vicesindaco e assessore alla Scuola, Michela Capuccilli, il presidente di Kairos, Alessandro Capponi, la coordinatrice dell’asilo nido, Anna Maria De Angelis, e rappresentanti del team educativo e della cooperativa.

“L’asilo nido ‘Don Lorenzo Milani’ – spiega il sindaco di Sezze Lucidi – spegne una candelina importante, che ci rende orgogliosi e che certifica gli ottimi risultati raggiunti in questo decennio, con la convinzione che nei prossimi anni i risultati saranno altrettanto importanti”.

“Partecipare a questo evento è motivo di grande orgoglio”, ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Scuola, Michela Capuccilli. “La struttura è cresciuta qualitativamente negli anni e questa Amministrazione apprezza il duro lavoro che quotidianamente viene svolto all’interno del nido dagli operatori e da tutte quelle persone che concorrono a formare in prima battuta le generazioni del futuro”.

“L’approccio formativo dell’asilo nido ‘Don Lorenzo Milani’ si ispira al modello pedagogico del noto presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico di cui porta il nome”, ha sottolineato il presidente della cooperativa Kairos, Alessandro Capponi. “In questi dieci anni, la struttura ha avuto la forza di promuovere un’azione quotidiana con le famiglie e rappresenta oggi una buona pratica a disposizione della città e delle sue innovative politiche per la prima infanzia. Un modello concreto, dunque, che rappresenta uno dei progetti più significativi per raccontare l’impegno decennale tra il territorio e la nostra cooperativa volto allo sviluppo cognitivo, emotivo, fisico, linguistico e sociale dei bambini di Sezze”.

“In questi dieci anni, sono più di 230 le famiglie che si sono rivolte al nostro asilo, con tanti bambini e bambine che hanno avuto l’opportunità di dedicarsi alla scoperta, all’esplorazione e alla condivisione”, ha ricordato la coordinatrice dell’asilo, Anna Maria De Angelis. “Momenti di crescita hanno favorito e offerto opportunità di esperienze educative di qualità per tutti, con attenzione ai nuclei familiari in situazione di vulnerabilità. Nei prossimi anni, il team intende fruire dei frutti del lavoro dell’Amministrazione locale, come la sezione per bambini della Biblioteca Comunale o la nuova area giochi del Parco della Rimembranza”.