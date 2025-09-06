Sezze, 39enne trovato ubriaco accanto alla sua auto danneggiata

Alba movimentata oggi a Sezze, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di rissa nel centro cittadino. All’arrivo, però, la scena era ben diversa da quella descritta: nessuna colluttazione in corso, ma soltanto un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, scalzo, a dorso nudo e in evidente stato di alterazione da alcol.

Il trentanovenne, che sostava al centro della carreggiata, non presentava ferite ma la sua auto, ferma poco distante, mostrava parabrezza e specchietti danneggiati. Sul posto è stato chiamato anche il 118, ma l’uomo ha rifiutato l’assistenza sanitaria, dichiarando di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine dei danni all’autovettura e verificare se effettivamente vi sia stata una rissa, come segnalato in un primo momento al 112.