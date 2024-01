Sezze, 44enne ai domiciliari per droga e resistenza ai carabinieri

Arrestato un 44enne marocchino per i reati di spaccio di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri di Sezze hanno eseguito l’ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Roma. In quella occasione, il predetto, durante un controllo era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e, dopo essere stato sottoposto a fotosegnalamento, aveva opposto resistenza ai militari.

Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari presso la propria abitazione ove espierà la pena di un anni e sei mesi.