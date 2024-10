Sezze, 91enne esce per andare a funghi e scompare

C’è apprensione e forte mobilitazione nella comunità di Sezze per la scomparsa di Augusto Battaglini, 91 anni, residente in Via Crocemoschitto. L’anziano si è allontanato dalla sua abitazione nella mattinata di sabato scorso per la consueta passeggiata nei boschi di Valle dei Santi, dove era solito recarsi per raccogliere funghi. Da allora, non è più tornato a casa.

L’uomo è stato avvistato per l’ultima volta intorno alle 8:30, quando suo figlio l’ha visto dirigersi verso i sentieri della zona, armato del suo cestino. L’allarme è scattato qualche ora dopo, quando la moglie di Augusto ha contattato i familiari per informarli che l’uomo non era ancora rientrato. Nel primo pomeriggio, sono state allertate le autorità e sono partite le ricerche, dapprima nei sentieri più frequentati e poi nelle zone più impervie.

Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e tanti volontari fra cui amici, vicini e cacciatori della zona si sono subito mobilitati alla ricerca di Augusto.

L’uomo è di bassa statura, circa 1 metro e 55, corporatura esile e capelli bianchi; al momento della scomparsa indossava jeans blu, una camicia blu a righe rosse, scarponi da trekking e un paio di occhiali. Sebbene non soffra di demenza senile diagnosticata, Augusto ha qualche lieve problema di memoria e di udito, il che aumenta le preoccupazioni dei familiari.