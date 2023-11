Sezze, accoltella un uomo e fugge inseguito dai connazionali della vittima

Attimi di paura e follia quelli vissuti nella serata di ieri a Sezze. Un uomo del posto aggredisce un tunisino in strada accoltellandolo e poi scappa da un vero e proprio linciaggio da parte dei connazionali della vittima.

Il folle episodio è avvenuto intorno alle 20:30 in via San Carlo proprio quando le vie del paese hanno cominciato, come ogni venerdì sera, a popolarsi. Dalla varie testimonianza sembra che la rissa sia partita da piazza dei Leoni per poi terminare con l’accoltellamento.

Da lì è nato un parapiglia con i connazionali della vittima che hanno inseguito l’uomo fino a quando, quest’ultimo, non ha trovato un auto a sbarrargli la strada. L’uomo, senza pensarci due volte, è saltato sopra il parabrezza dell’auto sfondando il vetro e proseguendo la sua corsa fino a far perdere le proprie tracce. Vere scene da film dunque quelle a cui i cittadini hanno assistito, con la ragazza alla guida della vettura che è rimasta scioccata a tal punto da richiedere l’intervento di una seconda ambulanza.

Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Sezze coadiuvati dagli uomini del Provinciale di Latina.