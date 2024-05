Sezze, affidati i lavori per la messa in sicurezza dell’Auditorium Mario Costa

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Sezze la determina del Settore Servizi al Territorio che affida i lavori di messa in sicurezza e adeguamento al sistema antincendio dell’auditorium “Mario Costa”. Questa struttura, chiusa da anni, potrà presto tornare nella disponibilità della cittadinanza e delle associazioni culturali locali. Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel restituire alla città importanti spazi pubblici.

Lucidi ha ricordato che, all’inizio del loro mandato, l’auditorium era inagibile, ma grazie al lavoro svolto, presto tornerà operativo. Ha anche evidenziato la risoluzione di un’altra situazione simile riguardante il centro sociale “Ubaldo Calabresi”. Guardando al futuro, l’amministrazione si concentrerà sulla riapertura della Casa dei Giovani e del pallone tensostatico in via Scopiccio, evitando di restituire i finanziamenti regionali ricevuti per queste strutture. Lucidi ha concluso ribadendo l’impegno a risolvere tali problematiche e a restituire alla comunità importanti spazi sociali e sportivi.