Sezze, aggredito in strada per pochi spicci: ferito un 27enne

Grave episodio di violenza a Sezze. Un giovane di 27 anni è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto mentre stava tornando alla propria auto, al termine di una serata trascorsa in piazza con alcuni amici.

L’attacco è avvenuto in via Garibaldi. L’aggressore, con il volto coperto dal cappuccio, ha spinto a terra il ragazzo e gli ha sottratto il portafogli. Nella caduta la vittima ha riportato diverse ferite, tra cui la frattura di un omero, contusioni al viso e alcune microemorragie. Dopo l’aggressione, il 27enne è stato soccorso prima dai familiari e poi dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Latina per le cure del caso.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona. Secondo la descrizione fornita dal 27enne, l’autore della rapina sarebbe un giovane di colore, vestito con jeans usurati e una felpa con cappuccio.