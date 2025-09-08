Sezze, aggressione in centro: denunciato marocchino

I Carabinieri di Sezze hanno denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 36 anni, residente a Sezze, con l’accusa di lesioni personali.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112, che segnalava un’aggressione avvenuta nel centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe colpito con un pugno una donna per futili motivi e poi avrebbe aggredito anche il cognato della vittima, intervenuto in sua difesa.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha sedato l’aggressore e trasportato in ospedale a Latina, insieme alle due persone ferite.