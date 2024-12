Sezze, al via la riqualificazione del campetto da basket nel parco La Macchia

Hanno preso il via questa mattina i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del campo da basket all’aperto nell’area de La Macchia, su viale dei Cappuccini. A darne notizia è stato il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che sin dal suo insediamento aveva sottolineato l’importanza di restituire quello spazio alla comunità setina. Proprio il primo cittadino non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questi lavori:

“Migliaia di ragazzi di Sezze, di ogni generazione, sono letteralmente cresciuti in quella zona – ha spiegato Lidano Lucidi – e vedere quel campetto in condizioni così brutte è stato veramente un colpo al cuore. Per questo motivo ci siamo impegnati per recuperare uno spazio così importante per tutto quello che rappresenta”. I lavori interesseranno la piccola tribuna adiacente al campo, ma anche la pavimentazione della stessa struttura ed il ripristino dei canestri che tante storie possono raccontare in quel luogo che, come sottolineato dallo stesso sindaco di Sezze, ha assistito al passaggio di intere generazioni appassionate di pallacanestro, che in quella zona a ridosso del centro città hanno perfezionato la propria tecnica e sicuramente passato momenti in allegria e spensieratezza: “Siamo stati tutti giovani e quel luogo per ognuno di noi rappresenta qualcosa – ha proseguito il sindaco di Sezze – Perciò era veramente doveroso impegnarsi per restituirgli un minimo di dignità, così come a tante altre zone di Sezze sulle quali stiamo intervenendo e per le quali l’impegno e la difficoltà oggettiva di reperire fondi saranno sicuramente ripagati”.