Sezze, amianto tra i rifiuti abbandonati in due discariche

Due discariche abusive sono state individuate dai volontari dell’associazione nazionale Guardie Eco Ambientali ODV ETS nel territorio comunale di Sezze. I sopralluoghi hanno portato alla scoperta di cumuli di rifiuti di varia natura, in particolare in Via Napoli e lungo la Strada Regionale 156.

Nel primo sito, i volontari hanno rilevato la presenza di materiali plastici, scarti organici, resti edili, sanitari abbandonati e guaina bituminosa in parte bruciata. Più critica la situazione sulla Regionale, dove tra i rifiuti è stato rinvenuto anche eternit, un materiale un tempo usato in edilizia ma oggi vietato poiché contenente amianto, sostanza altamente cancerogena.

A fronte della pericolosità dei materiali e del potenziale rischio ambientale, l’associazione ha provveduto a documentare i siti con rilievi fotografici e ha inviato una segnalazione formale via PEC al sindaco e alla Polizia Locale, richiedendo un sopralluogo urgente.