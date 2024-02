Sezze, ammodernamento del trasporto scolastico: 3 nuovi pulmini

Un nuovo capitolo si apre per il trasporto scolastico a Sezze, con l’arrivo dei primi 3 moderni pulmini Euro 5, acquistati dalla società che si occupa del servizio per sostituire le vetture più datate in discontinuità rispetto al passato e offrire una mobilità responsabile e sostenibile per il trasporto degli studenti. I veicoli, che hanno debuttato ieri mattina, promettono un impatto ambientale ridotto rispetto ai loro predecessori, contribuendo così agli sforzi della comunità anche nella gestione della differenziata in ottica rispettosa dell’ambiente. I nuovi pulmini rappresentano una scelta che coniuga comfort, sicurezza ed efficienza: “La decisione di sostituire le macchine con oltre 20 anni di servizio è un passo importante verso la modernizzazione del parco veicolare.

I nuovi pulmini, prodotti dalla casa automobilistica Iveco – ha spiegato l’amministratore della Spl Sezze, Antonio Ottaviani – offrono una capacità di 49 posti a macchina, un vincolo che aveva impedito di riallocare in modo ottimale la domanda. Una scelta dettata dalla volontà di garantire il perfetto stato di efficienza, sicurezza e comfort per l’utenza e per gli addetti ai lavori. Una scelta ecosostenibile che ridurrà le emissioni di anidride carbonica nel territorio e garantirà un abbattimento dei costi del carburante. Questo passo verso la sostenibilità evidenzia la volontà di Sezze di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale e di promuovere uno stile di vita eco-friendly. L’introduzione dei pulmini Euro 5 rappresenta un investimento nel futuro della comunità – ha concluso l’amministratore della Spl Sezze – e permette di proseguire nel percorso che questa governance ha introdotto dal momento del suo insediamento e che punta ad un contenimento dei costi e ad un efficientemente dei servizi affidati all in house”.