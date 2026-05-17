Sezze, apre il Punto di Ascolto UICI: lunedì screening visivi gratuiti

Un nuovo importante presidio di supporto e solidarietà sbarca nel cuore dei Lepini. Lunedì 18 maggio, alle ore 11:00, presso il Centro Sociale di Sezze (situato in Via G. Marconi), verrà ufficialmente inaugurato il nuovo Punto di Ascolto dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) – Sezione di Latina, in collaborazione con l’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi).
L’apertura di questo sportello rappresenta il coronamento di un percorso iniziato diversi mesi fa con la firma di un protocollo d’intesa con il comune di Sezze. L’obiettivo centrale del progetto è tanto semplice quanto fondamentale: creare una rete di prossimità per raggiungere e supportare concretamente tutte le persone residenti nei comuni montani che si trovano ad affrontare la perdita, parziale o totale, del bene prezioso della vista.
L’UICI ha infatti deciso di fare un regalo alla comunità: durante la stessa giornata, verrà offerto a tutta la cittadinanza uno screening della vista completamente gratuito.