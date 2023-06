A Sezze in via Guglietto, è stata rinvenuta un’auto dentro un fosso avvolta dalle fiamme. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina per non far propagare l’incendio, che stava per interessare anche la vegetazione vicina.

Non c’erano persone all’interno dell’abitacolo. Indagini in corso delle forze dell’ordine, per risalire anche al proprietario dell’auto, oltre che accertare le cause del rogo.