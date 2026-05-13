Sezze, bar chiuso per 15 giorni: sospesa la licenza dopo i controlli della Polizia

Chiusura temporanea per un bar di Sezze, raggiunto da un provvedimento disposto dal Questore della provincia di Latina nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo degli esercizi pubblici.

La misura, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, prevede la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Latina, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Sezze.

Alla base della decisione ci sono una serie di verifiche avviate dopo alcune segnalazioni sulla presenza frequente, sia all’interno del locale sia nelle zone immediatamente vicine, di persone già note alle forze dell’ordine. In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti, tra gli avventori abituali sarebbero stati individuati soggetti con precedenti legati soprattutto agli stupefacenti.

Durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono state identificate diverse persone con precedenti di polizia. Nel corso delle attività sono state anche rinvenute sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e marijuana. In un caso, inoltre, la droga sarebbe stata trovata nascosta all’interno dello stesso esercizio commerciale.

Gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori a ritenere che il bar potesse rappresentare un punto di aggregazione per soggetti dediti ad attività illecite, creando così una situazione considerata pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da qui la decisione di procedere con la sospensione temporanea della licenza, con l’obiettivo di interrompere le condizioni che avevano favorito quel tipo di frequentazione.

La Questura precisa che si tratta di una misura di natura preventiva e cautelare, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.