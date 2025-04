Sezze, bestemmie in chiesa: il 53enne torna a interrompere la messa domenicale

Ha fatto irruzione per l’ennesima volta nella chiesa di Santa Lucia durante la messa domenicale, urlando frasi sconnesse e bestemmie. Il protagonista è ancora una volta un 53enne del posto, non nuovo a questi episodi, e ormai alla quarta denuncia per interruzione di funzione religiosa.

I fedeli, esasperati, hanno provato a calmarlo, poi lo hanno accompagnato fuori per permettere al parroco, don Giovanni, di riprendere la celebrazione.

Allertati i Carabinieri e il 118, l’uomo è stato rintracciato poco dopo a casa, agitato e poco collaborativo. Dopo un rapido passaggio in ospedale, è stato dimesso con una terapia domiciliare che, secondo chi lo conosce, difficilmente seguirà.

Tra i parrocchiani cresce il disagio. Senza provvedimenti restrittivi, il timore è che episodi del genere possano ripetersi