Sezze, breve fuga dopo la rapina al bar: due arresti

Due uomini di 29 e 52 anni sono stati arrestati nella notte a Sezze con l’accusa di rapina a mano armata. I due, entrambi residenti nella provincia di Latina, sono stati bloccati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo che erano riusciti a mettere a segno un colpo in un bar di Sezze.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla base delle prime testimonianze e delle immagini di video sorveglianza, il più giovane dei due, con il volto coperto e armato di pistola, avrebbe fatto irruzione nell’attività minacciando i presenti. In pochi istanti avrebbe sottratto circa 4.000 euro in contanti e diversi ticket delle slot machine. Ad attenderlo fuori dal locale, pronto alla fuga, ci sarebbe stato il complice 52enne a bordo di uno scooter.

La corsa dei due, però, è durata poco. Procedendo ad alta velocità infatti, avrebbero perso il controllo del mezzo, andando a impattare da soli contro un guardrail. Nonostante l’incidente, entrambi hanno tentato di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, fino a raggiungere l’area vicina alla stazione ferroviaria. È lì che i militari dell’Arma li hanno intercettati e fermati.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di rapina aggravata. Il 29enne, ferito a seguito dell’impatto, è stato trasportato all’ospedale di Latina per le cure necessarie. Dopo le formalità di rito, entrambi saranno trasferiti presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.