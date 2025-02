Sezze, carnevale magico e inclusivo all Centro Diurno “Carla Tamantini”

Il Centro Diurno “Carla Tamantini” di Sezze si prepara a un Carnevale speciale con “Carnevale Incantato”, in programma il 27, 28 febbraio e 4 marzo. Un mago e un educatore guideranno i partecipanti nella creazione di oggetti artigianali, trasformando l’evento in un’esperienza fiabesca e creativa.

Antonio Ottaviani, amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il Carnevale è un momento di gioia e condivisione, e vogliamo che tutti si sentano protagonisti. Attraverso queste attività, promuoviamo non solo il divertimento, ma anche l’inclusione e la possibilità di esprimere la propria creatività in un ambiente accogliente e stimolante.”

Gli eventi proseguiranno il 27 marzo con una mostra di arte sociale, realizzata con l’ISISS “Pacifici e De Magistris”, e l’11 aprile con la partecipazione alla Sagra del Carciofo, presso l’auditorium “San Michele Arcangelo”, insieme all’indirizzo musicale della scuola media di Sezze.

Il Centro sta inoltre organizzando uscite primaverili nei mesi di maggio e giugno, per favorire la socializzazione e la scoperta del territorio. “Vogliamo che il nostro Centro sia un punto di riferimento per inclusione e cultura, non solo per i nostri ospiti ma per l’intera comunità. Ogni iniziativa è pensata per creare momenti di crescita, scambio e partecipazione, valorizzando il legame con il territorio e le sue tradizioni”, ha concluso Ottaviani.