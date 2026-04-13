Sezze celebra le eccellenze sportive, il Premio Ercole va alla ASD Bonsai Karate

Un weekend da incorniciare per la ASD Bonsai Karate Kenshukai Shito Ryu di Sezze, che sabato scorso, 11 aprile, è stata tra le protagoniste della prestigiosa cerimonia di consegna del Premio Ercole – Città di Sezze.

L’evento, andato in scena nella cornice del Museo Archeologico, ha visto l’amministrazione comunale – rappresentata dal sindaco Lidano Lucidi e dalla vice sindaca e Assessora allo Sport Michela Capuccilli – tributare un riconoscimento ufficiale alla Società per gli eccellenti meriti sportivi e per aver dato lustro alla città in competizioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

A ritirare l’attestato è stata la Maestra 6° Dan Annarose Katharina Gschwaendler, Direttore Tecnico del sodalizio, docente federale e arbitro internazionale. Un premio che corona anni di sacrifici e impegno costante di un gruppo capace di portare ripetutamente il nome di Sezze sui gradini più alti del podio.

Il riconoscimento istituzionale non ha però fermato l’attività agonistica e tecnica della Società. Contemporaneamente alle celebrazioni, l’11 e 12 aprile, una rappresentanza di karateka della sezione di Sezze, sempre guidata dalla Maestra Gschwaendler, ha preso parte a un importante Stage SKOI a Campo di Carne.

Il seminario, organizzato dalla Maestra Angela Dammone, è stato diretto dal rinomato Maestro IX Dan Sei Iwasa. Gli atleti setini hanno così potuto approfondire lo studio dello stile Shito Ryu, concentrandosi sui Kata (Pinan, Seienchin e Chibana No Kushanku), sulle applicazioni pratiche e sui Kihon, confermando la vocazione della ASD Bonsai alla formazione continua e all’eccellenza tecnica.