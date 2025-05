Sezze, chiuso bar ritrovo di pregiudicati: trovata droga nel locale

È scattata la serrata temporanea per un bar di Sezze, finito nel mirino dei Carabinieri dopo una serie di controlli mirati. Durante le ispezioni all’interno del locale, i militari hanno rinvenuto una piccola quantità di droga, confermando i sospetti sulla natura dell’ambiente frequentato.

Il bar, situato in una zona centrale del paese, era diventato secondo le forze dell’ordine un abituale punto di incontro per soggetti già noti alle autorità, alcuni dei quali con precedenti penali. Una situazione ritenuta rischiosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Questura di Latina, che ha poi disposto la sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Sezze.