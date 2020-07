Sezze, colpi di fucile contro un cagnolino. Choc in Via Quarto la Macchia

Due colpi di fucile sarebbero stati sparati contro un cagnolino, nella serata di ieri, intorno alle 22, in Via Quarto la Macchia a Sezze. Choc nel quartiere, quando questa mattina è stato scoperto l’animale a bordo strada, ancora sofferente.

Un passante l’ha consegnato alla polizia locale e il cane è stato portato in clinica convenzionata, a Latina, per essere medicato. Lì l’ha raggiunto il suo padrone, contattato grazie al microchip, che non avrebbe idea di chi possa aver compiuto un gesto simile. Indagano i carabinieri.