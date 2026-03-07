Sezze: coltello e bastone in auto, rifiuta anche il test antidroga

È stato fermato durante un controllo stradale e trovato con un coltello a serramanico e un bastone in auto. Un uomo di 42 anni di Sezze è stato denunciato dai Carabinieri per porto di oggetti atti ad offendere e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri, 6 marzo. I militari hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della sua auto e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere con una perquisizione.

Durante i controlli sono stati trovati un coltello a serramanico lungo circa 15 centimetri e un bastone in legno di circa mezzo metro. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

I Carabinieri hanno poi invitato il 42enne a sottoporsi agli accertamenti per verificare un’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma l’uomo si è rifiutato.

Per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida.