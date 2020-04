Sezze, con il coronavirus la Passione di Cristo sarà in televisione

A causa del coronavirus la sacra rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze 2020 sarà soltanto in formato televisivo. Le misure restrittive impediscono lo svolgimento di ogni manifestazione pubblica e così lo storico evento non potrà svolgersi, come da antica tradizione, la sera del Venerdì Santo lungo le vie del paese.

I preparativi avviati fin dal mese di gennaio sono stati bruscamente interrotti e così il consiglio direttivo dell’associazione della Passione di Cristo di Sezze ha voluto riproporre al grande pubblico televisivo, oltre alla Passione svolta a Sezze lo scorso anno, anche le rappresentazioni realizzate negli ultimi dieci anni in alcuni dei luoghi simbolo della cristianità: da Santiago di Compostela ad Assisi, da Roma a San Giovanni Rotondo e Lourdes.

Le rappresentazioni andranno in onda sui canali del gruppo Lazio TV a partire da Venerdì Santo alle 21, in cui sarà riproposta l’edizione 2019.

“In questo particolare momento di angoscia e sofferenza – ha detto il presidente dell’associazione Elio Magagnoli – abbiamo voluto offrire comunque un importante segnale di continuità e di vicinanza all’intera comunità locale e nazionale, non facendo mancare un punto di riferimento della tradizione culturale e storica ormai noto a livello nazionale e internazionale. Ci è sembrato giusto e doveroso riproporre, seppur soltanto in forma televisiva, la rappresentazione di Sezze sperando che questo possa costituire un auspicio per una prossima fine della emergenza sanitaria, ma anche una commemorazione delle tante vittime di queste settimane e un pensiero di conforto per coloro che stanno soffrendo a causa del virus e per la perdita degli affetti più cari”.

“La Passione di Cristo e la sua Resurrezione – ha aggiunto il regista e direttore artistico della Passione di Sezze, Piero Formicuccia – sono due eventi della storia che accomunano tutti i cristiani del mondo, per sentirsi tutti, insieme a Lui, umanamente immersi nel dolore materno e creature dello stesso disegno del Padre. In questo contesto il percorso, che in questi anni gli attori figuranti di Sezze hanno tracciato nei più importanti luoghi simbolo della cristianità (Assisi, San Giovanni Rotondo, Lourdes, Santiago de Compostela, Roma), è stato un segno vivificante del messaggio che la Sacra Rappresentazione ha voluto emanare alle genti di questi luoghi. E così quest’anno, non dimenticando questa illustre tradizione, si vogliono riproporre alcune edizioni delle passate rappresentazioni, sia per vivere, seppur in modo diverso, il momento magico delle giornate che vanno dal venerdì santo al lunedì di pasquetta, che anche quale vicinanza a tutta la comunità locale e della regione”.

Ecco la programmazione televisiva:

– VENERDI’ 10 APRILE alle 21 SU LAZIO TV (CH 12): LA PASSIONE DI SEZZE 2019

– SABATO 11 APRILE alle 10,30 SU GOLD TV (CH 17): LA PASSIONE DI SEZZE A SANTIAGO DI COMPOSTELA

Alle 21 SU REGAL TV (SKY 822): LA PASSIONE DI SEZZE LOURDES

– DOMENICA DI PASQUA alle 10,20 SU LAZIO TV (CH 12): LA PASSIONE DI SEZZE AD ASSISI

Alle 18 SU REGAL TV (SKY 822): LA PASSIONE DI SEZZE 2019

Alle 22 SU ODEON 24 (CH 177): LA PASSIONE DI SEZZE A ROMA

– LUNEDI’ 13 APRILE: LA PASSIONE DI SEZZE A SAN GIOVANNI ROTONDO: alle 21 SU GOLD TV (CH 17), alle 22 SU ODEON 24 (CH177).

Tutte le informazioni su orari e canali si trovano anche in allegato e sul sito: www.passionedisezze.it