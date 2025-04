Sezze, con la droga durante un controllo stradale: arrestato 22enne

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sezze e della Sezione Radiomobile di Latina hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che detenzione abusiva di armi.

L’episodio è avvenuto durante un controllo alla circolazione stradale. Alla vista dei militari, il 22enne ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga e abbandonando il ciclomotore su cui viaggiava. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, i Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Durante l’arresto, il giovane ha opposto una forte resistenza, spintonando e aggredendo i militari operanti.

La successiva perquisizione personale, del veicolo e dell’abitazione ha portato al rinvenimento di oltre 10 grammi di cocaina suddivisi in dosi, più di 7 grammi di hashish, circa mezzo grammo di marijuana, un coltello a scatto, materiale per il confezionamento e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutti gli oggetti e le sostanze sono stati sottoposti a sequestro. La droga sarà sottoposta ad analisi quantitative e qualitative su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina. Nella giornata di domani si terrà il rito direttissimo per la convalida dell’arresto.