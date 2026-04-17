Sezze contro la dispersione scolastica: l’incontro il 21 aprile

Si terrà il 21 aprile alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze, un incontro informativo dedicato alla prevenzione della dispersione scolastica e alla sensibilizzazione delle famiglie degli studenti del biennio.

L’iniziativa è promossa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Rossella Marra, e dal sindaco di Sezze Lidano Lucidi, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, l’assessore Michela Capuccilli e il Comando Stazione Carabinieri di Sezze.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e famiglie su un tema centrale come il diritto allo studio e il contrasto all’abbandono scolastico precoce. Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli strumenti di supporto presenti sul territorio, oltre alle principali norme vigenti e ai doveri educativi delle famiglie.

Particolare attenzione sarà dedicata alla legge n. 159 del 13 novembre 2023, di conversione del cosiddetto “Decreto Caivano”, che ha introdotto misure più severe per il contrasto alla dispersione scolastica. La normativa prevede un rafforzamento dei controlli sulla frequenza scolastica e conseguenze più incisive in caso di inadempienza da parte dei genitori o dei tutori.

Nei casi più gravi, il mancato rispetto dell’obbligo scolastico e le assenze reiterate e ingiustificate possono comportare sanzioni amministrative e penali, fino alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

La scuola invita le famiglie a partecipare numerose, sottolineando l’importanza dell’iniziativa come momento di confronto e responsabilità condivisa per la crescita dei giovani e della comunità setina.