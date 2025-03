Sezze, controlli dei Carabinieri: droga in un locale, denunce e patenti ritirate

I Carabinieri di Latina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sezze, finalizzato alla prevenzione della criminalità e alla repressione del consumo di alcol e droghe. Durante l’operazione sono stati controllati 42 veicoli e identificate 95 persone.

Nel corso dei controlli, i militari hanno ispezionato un esercizio commerciale dove, all’interno del bagno, è stato trovato un involucro contenente 0,5 grammi di cocaina. Un cliente di 27 anni è stato poi sorpreso con 6,5 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 80 euro in contanti, presunto provento di spaccio. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha portato anche a quattro sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per un totale di 5.100 euro, con il ritiro di tre patenti e il sequestro di due veicoli. Inoltre, un 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.