Sezze, denuncia un’aggressione mai avvenuta: fermato dai carabinieri per simulazione di reato

Aveva denunciato una tentata rapina, ma la storia si è rivelata completamente inventata. Un 25enne indiano è stato denunciato dai Carabinieri di Sezze dopo che le indagini hanno accertato che non c’era mai stata alcuna aggressione.

L’episodio risale allo scorso ottobre, quando l’uomo aveva dichiarato di essere stato avvicinato da tre persone che, dopo avergli chiesto 10 euro, lo avrebbero colpito alla testa. In realtà, il giovane, in evidente stato di alterazione, si era sdraiato al centro della strada senza che nessuno lo avesse avvicinato. Soccorso e trasportato in ospedale, il 25enne è stato infine denunciato per aver simulato l’intera vicenda.