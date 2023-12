Sezze, Di Palma in FdI: Calandrini: “Valore aggiunto”

“L’ingresso di Serafino di Palma nelle fila di Fratelli d’Italia Sezze è un’ottima notizia, un risultato che ho fortemente voluto e che oggi è realtà. Le sue istanze, le sue battaglie all’interno del Consiglio Comunale e la sua preparazione in campo amministrativo, fanno di Fratelli d’Italia la sua casa naturale. Non posso quindi che accogliere con estrema soddisfazione questa notizia, che permette al partito di avere ben due rappresentanti in Consiglio Comunale”. Queste le prime dichiarazioni del coordinatore provinciale di FdI, Senatore Nicola Calandrini, dopo la notizia dell’adesione al partito dell’ex candidato sindaco del centrodestra Serafino Di Palma.

“Serafino è un politico di esperienza- prosegue Calandrini – ha condotto già tante battaglie dai banchi dell’opposizione per la sua Sezze. Ora entra a far parte di un gruppo coeso, potendo contare ancor di più sulla fiducia del partito provinciale, che aveva già sostenuto la sua candidatura come sindaco della coalizione di centrodestra alle scorse amministrative. Continua il nostro percorso di radicamento sul territorio, fatto di buona politica, progetti concreti e capacità amministrativa. Un percorso che nel territorio di Sezze è stato già tracciato e appare solido, grazie all’eccelso lavoro svolto dal coordinatore comunale, Mario Sagnelli e dal nostro Capogruppo in Consiglio Comunale Orlando Quattrini” ha concluso il Senatore.