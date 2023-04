Sezze, domenica l’appuntamento con le isole ecologiche

È tutto pronto per il secondo appuntamento con le isole ecologiche itineranti, iniziativa messa in campo dal Comune tramite la Servizi Pubblici Locali Sezze, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città.

Un primo risultato era arrivato già lo scorso 2 aprile, con il primo appuntamento fissato all’interno del piazzale dello scalo ferroviario di Sezze, con un centinaio di utenti che aveva deciso di approfittare dell’occasione per liberarsi dei propri rifiuti ingombranti, materassi, elettrodomestici, mobilio, ma anche materiale elettronico ormai in disuso.

Un risultato particolarmente incoraggiante per la Servizi Pubblici Locali, sia in termini numerici sia sotto il profilo della collaborazione degli utenti nei confronti di questo genere di iniziative. I risultati ottenuti, sono solo una piccola parte rispetto al piano generale che Comune e Servizi Pubblici Locali Sezze hanno deciso di mettere in campo.

Domenica, è prevista un’altra giornata importante e sempre dedicata ai rifiuti ingombranti. Stavolta, però, le attenzioni saranno rivolte alla zona di Suso. Dalle 8 alle 12, come nell’occasione di Sezze scalo, personale e mezzi della Spl saranno presenti e a disposizione degli utenti setini all’interno del parcheggio dello stadio comunale “Augusto Tasciotti” dal lato di via Roccagorga. Le regole sono sempre quelle e ogni famiglia potrà conferire all’interno dell’isola ecologica itinerante 3 pezzi.

L’amministratore della Spl:

“Mi auguro che vengano tante persone, come nel caso della prima isola attrezzata allo scalo. Da parte nostra possa garantire che continueremo a puntare su queste iniziative e tante altre. Per questo motivo si è deciso di potenziare questo servizio che, oltre alle isole ecologiche itineranti che da maggio saranno programmate due volte al mese sul territorio di Sezze, prevede anche un numero verde attivo dall’1 aprile tramite il quale ci si può prenotare per il ritiro a domicilio e una sezione dedicata sull’applicazione Junker attraverso la quale ci si può prenotare telematicamente per il ritiro nella propria abitazione dei rifiuti ingombranti”.