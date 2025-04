Sezze, è l’ora del carciofo: sabato e domenica la 54esima sagra

La Sagra del Carciofo di Sezze ritorna protagonista per la 54esima edizione, che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 aprile. Il prodotto simbolo della cittadina pontina, il carciofo, sarà celebrato con un programma ricco di eventi enogastronomici, spettacoli, laboratori, concerti e iniziative culturali pensate per coinvolgere tutte le generazioni.

“La Sagra è un’occasione per rafforzare la nostra economia delle relazioni – dichiara Lola Fernandez, assessore alle Attività Produttive del comune di Sezze – È molto più di un evento gastronomico: è un ecosistema in cui pubblico e privato, agricoltori e innovatori, comunità locale e visitatori dialogano e costruiscono visioni comuni. Stiamo lavorando da anni per rendere questa manifestazione sempre più strategica, e dal 2022 abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento continuo, in cui ogni edizione rappresenta un passo in avanti”