Sezze è Medaglia d’Oro al Merito Civile: la cerimonia

Una giornata carica di emozione e memoria quella vissuta questa mattina a Sezze, dove la città ha ricevuto ufficialmente la Medaglia d’Oro al Merito Civile per il coraggio dimostrato dalla comunità durante la Seconda guerra mondiale.

La cerimonia si è svolta all’Auditorium Comunale San Michele Arcangelo alla presenza delle autorità civili e militari. A consegnare il riconoscimento e ad apporlo sul gonfalone del Comune è stata il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, che ha letto anche la motivazione ufficiale del Presidente della Repubblica.

Nel suo intervento il sindaco Lidano Lucidi ha ricordato le sofferenze vissute dalla città durante il conflitto tra bombardamenti, persecuzioni, fame e violenze, sottolineando come il riconoscimento rappresenti “un atto di giustizia verso chi ha sofferto, resistito e ricostruito”.

Durante la cerimonia è intervenuto anche l’ex sindaco Andrea Campoli, che aveva promosso l’iniziativa nel corso del suo mandato.

In un clima di grande partecipazione, Sezze ha così celebrato non solo una pagina dolorosa della propria storia, ma anche la forza e la dignità di un’intera comunità capace di rialzarsi dopo la guerra.