Sezze e Sapienza insieme per valorizzare il patrimonio archeologico

Il Comune di Sezze e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma hanno firmato un importante accordo di collaborazione per promuovere il patrimonio storico-archeologico del territorio. Le attività si concentreranno sulla topografia urbana dell’antica colonia di Setia, con l’uso di tecnologie innovative come droni multispettrali, modelli 3D e sistemi GIS.

“Questa collaborazione ci consente di riscoprire e valorizzare la nostra storia millenaria, creando un ponte tra passato e futuro,” ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi.

Coordinato dalla dott.ssa Laura Ebanista, il progetto coinvolgerà studenti universitari in attività sul campo e porterà benefici culturali e sociali alla comunità locale. Saranno realizzati anche programmi di divulgazione per promuovere Sezze come meta di eccellenza per gli appassionati di storia e archeologia.

“L’accordo consolida la vocazione di Sezze come custode di un passato affascinante, valorizzandolo per il beneficio di tutta la comunità,” ha concluso il sindaco.