Sezze, fermate con cocaina e un coltello: due donne denunciate dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito in stato di libertà due donne del posto, di 48 e 51 anni, al termine di un controllo stradale conclusosi con il sequestro di droga, materiale per il confezionamento e un’arma.

Durante un posto di controllo alla circolazione, i militari hanno fermato l’auto guidata dalla 48enne, che ha mostrato un atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha portato al rinvenimento di una modica quantità di cocaina e di un coltello a serramanico. La donna è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti a offendere e segnalata alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che la sostanza era stata acquistata poco prima presso l’abitazione di una 51enne, già nota alle forze dell’ordine. Una perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire due bilancini intrisi di residui di droga, materiale destinato al confezionamento delle dosi e una pistola ad aria compressa.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre la sostanza stupefacente sarà sottoposta a successive analisi di laboratorio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.