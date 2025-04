Sezze, finge di essere proprietario di un terreno e incassa 25mila euro: denunciato

Si è conclusa con una denuncia per truffa l’indagine dei carabinieri di Latina Scalo, avviata a seguito della querela presentata da un 43enne straniero residente a Terracina. Vittima dell’inganno, l’uomo ha raccontato ai militari di aver versato 25.000 euro, in più tranche, per l’affitto di un terreno agricolo e per l’acquisto dei mezzi presenti nell’area, che credeva appartenessero al venditore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’indagato – un cittadino indiano di 48 anni residente a Sezze – avrebbe falsamente dichiarato di essere il proprietario di un fondo situato proprio nel comune setino.

Solo al termine del pagamento, il 43enne si è recato sul posto, scoprendo l’amara verità: il terreno era in realtà di proprietà di altri soggetti, regolarmente impegnati nelle attività agricole, completamente ignari della falsa vendita.

Le indagini, condotte in tempi rapidi, hanno permesso di identificare il presunto responsabile, che è stato poi denunciato dalle autorità.