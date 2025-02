Sezze, fiume Ufente a secco: Santoro chiede interventi urgenti

La siccità colpisce ancora il fiume Ufente, mettendo in difficoltà le aziende agricole del territorio di Sezze, che faticano a garantire l’approvvigionamento idrico per le proprie coltivazioni. Orlando Santoro, consigliere comunale e presidente della commissione consiliare “Attività Produttive”, ha lanciato un appello per un intervento immediato:

“È fondamentale realizzare due chiuse sul fiume Ufente per mantenere il livello dell’acqua costante a due metri e mezzo. Questo permetterebbe di garantire un flusso idrico continuo alle aziende agricole, salvaguardando le produzioni e l’economia del nostro territorio”, ha dichiarato Santoro.

Il consigliere ha chiesto un’azione tempestiva da parte del Consorzio di Bonifica, sottolineando che la sopravvivenza di molte realtà produttive è a rischio: “Le aziende non possono attendere oltre. Chiedo un intervento immediato per scongiurare danni irreparabili”.

Oltre alla questione agricola, Santoro evidenzia anche il pericolo per l’ecosistema locale, proponendo interventi di manutenzione del greto del fiume per garantire un uso più efficiente della risorsa idrica.

Le aziende agricole di Sezze, molte a conduzione familiare e con una lunga tradizione, rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale. Assicurare loro l’acqua necessaria significa garantire la tenuta economica e sociale dell’intero territorio.

“La collaborazione tra istituzioni, enti competenti e comunità locali sarà determinante per superare questa sfida e assicurare un futuro sostenibile al territorio di Sezze“, ha concluso Santoro.