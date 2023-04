Sezze, giovani a teatro: al via il “PollineFest”

A Sezze presso l’Auditorium San Michele Arcangelo e presso il MAT Spazio Teatro di Sezze, da domani 13 aprile a domenica 16 aprile, si terrà il PollineFest, festival che tutela i giovani artisti del teatro contemporaneo. Ad aprire il festival lo spettacolo “Petra” di Lamantia e Beercock alle ore 21 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, durante il quale verrà interpretato uno storpio “Malucumminatu”, ossessionato dal desiderio di essere più eretto, presentabile, sano e piacevole alla vista. Ogni suo sforzo, però, viene sabotato da due voci che lo assillano: la Signora Ida e il Signor Lei. Lo storpio le prova tutte dall’esercizio fisico al rito arcaico, passando per l’invenzione di Sante Moderne Personalizzate, fino ad inseguire la processione carnascialesca di una folla con un asino in spalla. Petra è il paese che ospita queste persone, che si aggirano per la nebbia e tra i vasti e solitari panorami dell’entroterra siciliano.

Venerdì 14 alle ore 18 presso il MAT Spazio Teatro verrà inaugurata la mostra dell’artista Chiara Colasanti, ed a seguire alle 20.30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo si terrà il secondo spettacolo in concorso con “Il canto del bidone”, con Caterina Rosaia, Davide Sinigaglia e Tommaso Pistelli e la regia di Alice Sinigaglia. “Il canto del bidone” è una fiaba dimenticata in una discarica, una storia caduta a pezzi. È la storia della nascita e della crescita, dell’educazione e della diseducazione di una creatura, che a tentoni evade dal buio e a cui la vita impone la luce del sole. Il Canto del Bidone è lo scarto di uno spettacolo che vuole rimanere tale e che dentro un gioco d’infanzia ha trovato un rifugio di fantasia e arredato una casa senza pareti.

Sabato 15 aprile alle 18 sempre al MAT Spazio Teatro Salvatore Rosella, si terrà un “Aperitivo Poetico”, ed alle ore 20.30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo si terrà il terzo spettacolo in concorso “Assenza Sparsa” di Pan Domu Teatro con Luca Oldani.

Domenica 16 aprile, in contemporanea alla Sagra del Carciofo, dalle ore 11 alle ore 13, ogni 30 minuti, si terrà lo spettacolo in dialetto sezzese “Atto Unico”, ispirato a “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo. Il MAT Spazio Teatro ospiterà poi lo stand gastronomico dell’Istituto Alberghiero ISISS Pacifici e De Magistris, e alle ore 20.30 si terrà la premiazione finale di PollineFest 2023. A seguire festa di chiusura con DJ SET di Simone Leva & Alektron.