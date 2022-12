Sezze, girano con una pistola nella borsa: in manette una coppia di giovani

Nascondevano una pistola all’interno di una borsetta, a finire nei guai un ragazzo ed una ragazza entrambi residenti a Sezze.

Sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Sezze, che durante un normale controllo, predisposto dal Comando Provinciale di Latina, hanno trovato la pistola all’interno della borsa della giovane. Una strana scoperta, quella effettuata dai militari, anche perché i due non avrebbero destato alcun sospetto. Andranno avanti le indagini per far luce su quanto accaduto e per capire se la coppia di giovani tenesse l’arma per qualcun’altro.