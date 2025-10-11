Sezze, gli alunni del “Pacifici e De Magistris” al Parlamento Europeo di Strasburgo

Un viaggio nel cuore delle istituzioni europee per comprendere da vicino i valori della cittadinanza attiva e della democrazia. È quello vissuto dalle alunne dell’Isiss “Pacifici e De Magistris” di Sezze, protagoniste di una nuova mobilità Erasmus che le ha portate al Parlamento Europeo di Strasburgo dal 22 al 29 settembre, insieme a una delegazione dell’istituto partner Gyula Trebitsch di Amburgo (Germania).

“L’esperienza Erasmus a Strasburgo rappresenta un forte atto educativo per accrescere nei nostri studenti e nelle nostre studentesse un sentimento europeo e migliorare le competenze di cittadinanza attiva” – ha commentato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Marra, sottolineando l’importanza formativa di questo percorso nel secondo anno di accreditamento Erasmus dell’istituto.

Durante la settimana, le alunne hanno partecipato a workshop, role-play e visite guidate che hanno permesso loro di approfondire il funzionamento delle istituzioni europee, sviluppare competenze linguistiche e instaurare legami di amicizia con coetanei di altri Paesi. Dopo la tappa di Bruxelles, quella di Strasburgo consolida il cammino dell’istituto nel promuovere progetti di cittadinanza europea, avviato con il riconoscimento della scuola come Ambasciatrice del Parlamento Europeo (EPAS).

Protagoniste di questa esperienza sono state Michela Bozza, Anna Bussu, Antonella Bussu, Cristiana Ciarlo, Lavinia Ciotti e Maria Stella Pietricola, accompagnate e guidate dalle professoresse Alessia Di Prospero e Adele Elvira Peruzzi, instancabili promotrici delle attività Erasmus del “Pacifici e De Magistris”.

“Strasburgo è una città simbolo – spiegano le docenti – un luogo che rappresenta il superamento delle divisioni e la costruzione di un’Europa unita, trasparente e democratica. Visitare il Parlamento Europeo ha permesso alle nostre studentesse di vedere concretamente dove prende forma il dialogo politico europeo.”

Il progetto non si ferma qui: i prossimi appuntamenti del programma Erasmus porteranno docenti e studenti del “Pacifici e De Magistris” in Francia, Spagna, Finlandia, Germania e Lettonia, per proseguire un percorso di formazione, confronto e crescita internazionale che continua a rendere la scuola di Sezze un punto di riferimento per l’educazione europea nel territorio pontino.