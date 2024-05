Sezze, hashish nascosto tra i cespugli del centro città

I Finanzieri del Gruppo di Latina, in collaborazione con altre Forze di Polizia, hanno partecipato all’operazione “Alto impatto” nella città di Sezze, coordinata dalla Prefettura di Latina. L’obiettivo principale dell’operazione era migliorare la percezione di sicurezza della cittadinanza, anche dal punto di vista economico e finanziario.

Per garantire un intervento efficace e completo, le Fiamme Gialle hanno impiegato anche militari delle componenti specialistiche A.T.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi”) e unità cinofile del Comando Provinciale di Latina.

Durante l’operazione, sono stati controllati 10 autoveicoli e 22 persone. Sono state effettuate verifiche riguardanti il contrasto alla contraffazione, ai traffici illeciti, alla tutela del made in Italy e alla sicurezza dei prodotti e del trasporto merci su strada, al fine di individuare prodotti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini.

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno rinvenuto alcuni grammi di hashish nascosti tra i cespugli nei giardini del centro città, confermando l’importanza delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti per la sicurezza della comunità.