Sezze, “Il Cibo nella Terra del Mito”: la visciola è protagonista

A Sezze sabato 14 giugno, ci sarà “Il Cibo nella Terra del Mito 2025”, un evento che porta degustazioni, spettacoli e cultura, per rendere omaggio a un prodotto che racconta il nostro territorio: la visciola. L’evento è promosso dal Comune di Sezze.

Simbolo identitario di Sezze e dei Monti Lepini, la visciola sarà al centro di una narrazione diffusa fatta di sapori, dimostrazioni, laboratori e percorsi tematici. Un vero e proprio fil rouge tra stand gastronomici e attività culturali, sotto il titolo evocativo di “Rosso Viscíola”. Una celebrazione che mette insieme gusto, memoria e innovazione con l’intento di permettere ai visitatori, ed agli operatori del settore, di riscoprire un prodotto che, nelle intenzioni dell’organizzazione, deve tornare al centro dell’interesse di aziende e consumatori.

Dalle ore 16:30 si apriranno gli stand istituzionali, enogastronomici e artigianali nelle più caratteristiche vie del borgo: Via Marconi, Via del Guglietto e Porta Pascibella. Seguiranno esibizioni musicali, esposizioni pittoriche e molto altro. Passeggiate guidate, mostre, degustazioni e spazi esperienziali accompagneranno i visitatori in un percorso tra prodotti tipici, con la visciola sempre al centro: nei dolci, nei liquori, nelle conserve e nei racconti.

Non mancheranno gli stand degli altri comuni del comprensorio Lepino e non solo, che presenteranno le loro specialità; questo nell’ottica della valorizzazione di tutto il territorio della provincia di Latina, con le sue eccellenze e le sue peculiarità.

Presso il Giardino di Bacco e quello del Vischio, dalle ore 17, spazio alle degustazioni enogastronomiche, agli incontri culturali, e alle performance musicali. Alle 21, gran finale con uno spettacolo di cabaret a Porta Pascibella.