Sezze, il “day after”: si fa la conta dei danni dopo il nubifragio

Dopo il nubifragio che ieri ha colpito Sezze, è il momento di fare la conta dei danni provocati dalla bomba d’acqua che ha fatto esondare torrenti e canali. Oggi ci saranno sopralluoghi dei tecnici comunali per le verifiche dei danni che hanno riguardato soprattutto la viabilità. Piccole frani ed esondazioni hanno infatti reso parecchie strade impraticabili. Anche. le “coste” che portano al paese di Sezze sono coperte in parte da detriti e ieri si procedeva a senso unico alternato.

Scantinati allagati, auto in transito sommerse dall’acqua ma fortunatamente non ci sono state vittime, né feriti e dispersi, grazie anche alla repentina comunicazione e alla prudenza delle persone.