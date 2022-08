Sezze, Il Pirata Official Team vivaio di giovani talenti

Grandi soddisfazioni in casa de “Il Pirata Official Team”, associazione sportiva ciclistica setina affiliata all’ente di promozione sportiva Opes Latina.

Tra i suoi allievi spicca la figura di Ivan Toselli, giovane talentuoso, già campione italiano 2021 nella categoria allievi; dopo un buon italiano che lo ha visto piazzarsi al 4° posto con una corsa tutta in attacco, è stato convocato agli scorsi Giochi Olimpici giovanili che lo hanno visto in lizza tra 48 differenti Paesi ed oltre 2.000 atleti tra i 14 e i 18 anni, impegnati in dieci differenti discipline.

Ivan è uno dei più apprezzati ciclisti della nuova generazione pontina. Ha gareggiato dunque tra le fila degli azzurri all’European Youth Olympic Festival in terra slovacca a Banskà Bystrica, che però non ha portato molta fortuna al giovane, complice il maltempo ed una corsa su strada poco adatta alle sue migliori qualità. Nel finale riesce comunque a farsi notare e conquistare un 19esimo posto.

La società il Pirata è prima in Italia da metà stagione con 60 punti di vantaggio e 15 vittorie consecutive. Ora si punta agli ultimi impegni di calendario, cercando di riconfermare il successo dello scorso anno con Jacopo Ficaccio nell’impresa di vincere nuovamente la Coppa Dino Diddi. Poi testa alla Coppa d’Oro a Borgo Valsugana in Trentino ed ancora ai Campionati Italiani a Crono Squadre che si terranno nei pressi di Udine.

Quest’anno si chiude poi con ottimi risultati, con due vittorie di Nicolò Ragnatela, tre vittorie di Jacopo Ficaccio, tre vittorie Ivan Toselli, cinque di Emanuele Rocchi, due di Samuel D’antoni e diversi piazzamenti di Fabrizio Laino, Alessandro Morea e Daniele De Feudis.