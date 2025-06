Sezze, il progetto Linfa per l’invecchiamento attivo

A Sezze è stato approvato e finanziato il progetto LINFA – Legami Interpersonali per un Futuro Attivo, promosso nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Insieme per fare”, che è un’iniziativa regionale volta alla realizzazione di servizi per l’inclusione, il benessere e l’invecchiamento attivo delle persone anziane, sostenuta dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027.

Il progetto riceverà un contributo pari a 74.980 euro e sarà attuato nel Comune di Sezze, grazie alla costituenda ATS tra la Cooperativa Sociale Progetto 2000 (capofila), il Centro Sociale Anziani di Sezze APS e il Centro Anziani APS Sezze Scalo. Con una durata prevista di 12 mesi, LINFA ha l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale degli anziani attraverso servizi di assistenza domiciliare, attività motorie e ricreative, percorsi di educazione alimentare, laboratori artigianali e orti sociali, letture di gruppo e momenti di scambio intergenerazionale.

Una parte del progetto è dedicata alla creazione di reti locali tra enti, associazioni e imprese, per sostenere una comunità più coesa e attenta ai bisogni della terza età.

Michela Capuccilli, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sezze: “L’approvazione del progetto LINFA rappresenta una conquista importante per la nostra comunità, che da tempo lavora per offrire risposte concrete alla popolazione anziana. Con questa iniziativa, non solo garantiamo servizi fondamentali come l’assistenza domiciliare, ma promuoviamo un concetto di invecchiamento che mette al centro la persona, le sue relazioni e la sua capacità di partecipare attivamente alla vita sociale. È un progetto che ha un’anima: quella delle associazioni del territorio che hanno collaborato con dedizione e visione, e quella degli anziani che saranno protagonisti e non solo beneficiari. Il nostro

obiettivo è contrastare l’isolamento, favorire il benessere e creare spazi in cui gli anziani possano sentirsi utili, ascoltati e connessi. Come amministrazione continueremo a sostenere ogni iniziativa che rafforzi i legami umani e promuova una cultura della cura e della solidarietà”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Lola Fernandez, assessore allo Sviluppo Locale del Comune di Sezze: “LINFA è anche un progetto di sviluppo territoriale, perché punta a costruire una rete di relazioni solide tra enti, organizzazioni, imprese sociali e cittadini. Promuovere l’invecchiamento attivo significa infatti investire in capitale umano e sociale, valorizzando esperienze, saperi e competenze che appartengono alla nostra identità locale. Attraverso gli orti urbani, i laboratori artigianali e le attività di comunità, LINFA stimolerà forme di economia sociale e circolare, creerà nuove opportunità di incontro tra generazioni e darà nuova vita a spazi e tradizioni del territorio. È un esempio concreto di come il welfare possa dialogare con le politiche di sviluppo, generando impatto positivo e duraturo. Ringrazio tutti i partner del progetto per aver creduto in questa visione integrata e lungimirante”.