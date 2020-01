Quasi mezzo milione di euro per la messa in sicurezza del torrente Brivolco in località Casali di Sezze, messo a disposizione del Comune dal Ministero dell’Interno. A portare la buona notizia per la comunità setina è il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli.

“Ho comunicato al sindaco Sergio Di Raimo – ha detto Moscardelli – l’assegnazione della somma richiesta dal Comune di Sezze di 427.960 euro per l’intervento per la messa in sicurezza del tratto del torrente Brivolco località Casali, richiesto al Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale. Il sindaco mi aveva rappresentato la necessità di questo finanziamento per Sezze a fine settembre. Successivamente ho incontrato due volte il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri per questioni attinenti la sicurezza della nostra Provincia e per l’organico della Questura. In quelle occasioni ho avuto modo di interessare in Viceministro sulla richiesta del Comune di Sezze. Oggi ho avuto la comunicazione che la richiesta di assegnazione di risorse del Comune è stata accolta al 100%. Ho subito dato notizia al Sindaco Di Raimo. Ringrazio il Governo e il ViceMinistro Mauri per la sensibilità dimostrata nei confronti della richiesta avanzata dal Comune di Sezze per un importante intervento di messa in sicurezza”.

“Il dissesto idrogeologico – conclude Moscardelli – è una realtà che occorre affrontare con determinazione e do atto al sindaco Di Raimo e alla sua maggioranza di avere grande attenzione sul tema”.

