Sezze, incidente stradale: rubato il Rolex della vittima

E’ accaduto in Via Roccagorga quando un’auto è finita fuori strada e ha perso la vita un giovane di 34 anni di Roccagorga: Leonardo Nardacci. E’ rimasto gravemente ferito anche un ragazzo che viaggiava a bordo con lui.

L’auto, una Toyota Aygo, sarebbe andata a velocità sostenuta urtando prima un albero e poi finendo sotto un ponte. È probabile che il giovane sia morto sul colpo mentre il ragazzo si trova ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina in prognosi riservata.

La dinamica del tragico sinistro stradale è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

E’ straziante l’appello di una donna che, oltre a piangere la tragica morte del fratello 34enne, ha dovuto chiedere la restituzione del Rolex sottratto dal corpo del fratello da parte di uno sciacallo sedicente soccorritore. Un insulto per Leonardo Nardacci, il ragazzo scomparso nell’incidente, e per la sua famiglia. Questo il messaggio postato dalla ragazza su Facebook

“Chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto, un Rolex Batman (blu e nero), a tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (c’è ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo. Condividete. Se non avete coraggio a restituirlo, inviatemelo a casa”.