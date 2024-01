Sezze, incontro con i giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro

Il Comune di Sezze ha organizzato una importante iniziativa dedicata alla ricerca del lavoro. Giovedì 18 gennaio dalle 16 alle 19 presso il centro sociale “Ubaldo Calabresi” si terrà un pomeriggio di recruiting insieme all’agenzia di lavoro Randstad.

A spiegarne i dettagli è stato l’assessore alle Attività Produttive – Sviluppo Locale – Innovazione – Finanziamenti Pubblici – Politiche del Lavoro, Lola Fernandez, che ha dichiarato:

“L’invito è rivolto a persone, di ambo i sessi e di ogni età, che provano a trovare un nuovo lavoro o una nuova opportunità professionale nel territorio, grazie anche alla ricerca che sta svolgendo Randstad di impiegati e operai presso le sue aziende clienti. I candidati che si presenteranno tramite la compilazione di un form dedicato sul sito della Randstad potranno realizzare un colloquio conoscitivo e optare a una delle posizioni lavorative aperte”.

All’offerta si accede dall’indirizzo https://www.randstad.it/offerte-lavoro/recruiting-day-con-il-patrocinio-del-comune-di-sezze_latina_42887610/ e il livello di studio cui è rivolto l’annuncio è quello di diploma scuola superiore o qualifica professionale:

“Viviamo un periodo complicato sul fronte del lavoro e, più in generale, anche sul fronte sociale. Per questo motivo – ha concluso l’assessore Fernandez – è importante mettersi a disposizione per organizzare momenti del genere, che possono cambiare il corso della vita di chi ci prova”.