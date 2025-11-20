Sezze, inseguito dai carabinieri si ribalta con l’auto: soccorso e denunciato

Fugge al posto di blocco dei carabinieri, ma durante l’inseguimento perde il controllo dell’auto ribaltandosi. Un 27 enne di Sezze, trasportato in elicottero al San Camillo – Forlanini di Roma, ma non in pericolo di vita, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fuggitivo, già noto alle cronache, a bordo di un Smart di fronte all’alt ha prima rallentato, per poi accelerare. Durante l’inseguimento di circa 15 minuti, il 27enne ha tentato anche di speronare l’autovettura dei militari dell’Arma, continuando la fuga per 15 chilometri, attraverso manovre pericolose, fino a quando, in via Murillo, mentre era inseguito dai Carabinieri della Stazione di Sezze, alla vista di una ulteriore pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che stava provenendo dalla direzione di marcia opposta, ha perso il controllo del mezzo dell’auto, fuoriuscendo dalla sede stradale e terminando la corsa dentro a un canale di scolo.

L’uomo, a seguito dell’impatto avvenuto, è fuoriuscito dall’abitacolo del veicolo, ribaltatosi. Dopo le prime cure prestategli sul posto da personale del 118 intervenuto, è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma per le cure del caso, benché fosse vigile, cosciente e non in pericolo di vita. L’autovettura, è stata recuperata e sottoposta a sequestro.